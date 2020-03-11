2020/03/11 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تطويرها بشتى المجالات.

الرئيس صالح شدد على أهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مع تأكيد وجوب احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره وسيادته.

هذا وتمت مناقشة التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة تعزيز فرص السلام من خلال اعتماد الحوار الجاد في معالجة الأزمات بالمنطقة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).