2020/03/11 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الإيراني يعلن إصابة نائب الرئيس روحاني بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الإيراني يعلن إصابة نائب الرئيس روحاني بكورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الإيراني يعلن إصابة نائب الرئيس روحاني بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).