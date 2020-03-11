المباشرة بتوزيع المناهج الدراسية لمنتسبي الحشد الشعبي المشاركين بالامتحانات الخارجية

2020/03/11 | 18:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية التربية والتعليم في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، بتوزيع المناهج الدراسية بين منتسبي الحشد الشعبي المشاركين في الامتحانات الخارجية للمراحل المنتهية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قسم التعليم الاساسي في مديرية التربية والتعليم التابعة لهيئة الحشد الشعبي قامت بتوزيع المناهج الدراسية بين منتسبي الهيئة المشاركين في اداء الامتحانات الخارجية

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