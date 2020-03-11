شاهد: “قديس العمارة” يغني لتظاهرات تشرين/ أكتوبر قبل أيام من اغتياله

2020/03/11 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للناشط عبد القدوس قاسم وهو يغني في مديح التظاهرات العارمة التي تجتاح البلاد منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2019 الماضي.وأغتيل قاسم الذي لُقب بـ”قديس العمارة”، امس الثلاثاء 11 آذار/ مارس 2020، برفقة المحامي والناشط كرار عادل في منطقة الصناعي بمحافظة ميسان.

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