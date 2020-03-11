2020/03/11 | 19:02 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للناشط عبد القدوس قاسم وهو يغني في مديح التظاهرات العارمة التي تجتاح البلاد منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2019 الماضي.
وأغتيل قاسم الذي لُقب بـ”قديس العمارة”، امس الثلاثاء 11 آذار/ مارس 2020، برفقة المحامي والناشط كرار عادل في منطقة الصناعي بمحافظة ميسان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: “قديس العمارة” يغني لتظاهرات تشرين/ أكتوبر قبل أيام من اغتياله) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأغتيل قاسم الذي لُقب بـ”قديس العمارة”، امس الثلاثاء 11 آذار/ مارس 2020، برفقة المحامي والناشط كرار عادل في منطقة الصناعي بمحافظة ميسان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: “قديس العمارة” يغني لتظاهرات تشرين/ أكتوبر قبل أيام من اغتياله) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: “قديس العمارة” يغني لتظاهرات تشرين/ أكتوبر قبل أيام من اغتياله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).