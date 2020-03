كينيا: مقتل انثى الزرافة البيضاء “الوحيدة في العالم” مع صغيرها

2020/03/11 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت السلطات الكينية، اليوم الاربعاء، ان الصيادين قتلوا اثنى الزرافة البيضاء وصغيرها وهي النوع الاندر في العالم.وذكرت السلطات في تعليقات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “موتهم لا يترك سوى ذكر الزرافة البيضاء، وحيداً، وهو الاخير من نوعه في العالم”.BREAKING NEWS: Sad day as KENYA's only female white giraffe and […]

