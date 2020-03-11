الفوج 2 باللواء 33 ينفذ حملة تعفير في قاطع المسؤولية

2020/03/11 | 19:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الفوج الثاني في اللواء 33 بالحشد الشعبي، الأربعاء، حملة تعفير وتعقيم في قاطع المسؤولية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

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