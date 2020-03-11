2020/03/11 | 19:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر الفريق المشترك المشكل من مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة واللواء 26 حشد شعبي بحملة لتعقيم وتعفير كافة الدوائر الحكومية والاماكن التي يتواجد في التجمعات البشرية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن وحدة السلامة المهنية في اللواء 26 بالحشد الشعبي بإسناد مديرية الدفاع المدني في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق المشترك بين اللواء 26 بالحشد الشعبي والدفاع المدني يطلق حملة تعفير في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق المشترك بين اللواء 26 بالحشد الشعبي والدفاع المدني يطلق حملة تعفير في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).