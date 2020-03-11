أحمد عصيد - حزب في رعاية الله

2020/03/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد رغم أنني لم أهتم بالموضوع في حينه، بل حاولت أن أجد له مسوغات عدّة، إلا أنه بقيت لدي بضع أسئلة حائرة أحملها لأخينا عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الإخواني المغربي، عله يساعدني على إيجاد أجوبة مريحة.فالتصريح الذي أدلى به في "أيت ملول" خلال لقاء نظم من أجل الدفاع عن منتخبي الحزب الملاحقين بتهم فساد مالي، أشار السيد حامي الدين إلى أن تجربة حزب "العدالة والتنمية" يرعاها الله ......

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