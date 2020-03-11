إجراءات قطعت أرزاق الآلاف.. نائب يطالب بمنح مالية لمن تعطلت أعماله بسبب كورونا

2020/03/11 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، بتخصيص منح مالية للعاملين في المولات والمطاعم وغيرها التي أغلقت أبوابها بسبب فيروس كورونا.وقال الفتلاوي في تصريح لـ"كلكامش برس"، إن "الاجراءات الوقائية التي اتخذتها خلية الازمة من اجل عدم انتشار فيروس كورونا من غلق المولات والكوفي شوب والمطاعم، إجراءات جيدة".واستدرك "ولكن على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير منحة مالية للعاملين في الكوفي شوب والمولات لان هؤلاء يعيشون من قوت يومهم".وأكد الفتلاوي أن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تناقش الموضوع مع بقية اعضاء اللجنة ورفع المقترح الى الوزارة لايجاد منحة مالية للعمال في الاماكن التي أغلقت أبوابها".يشار إلى أن خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، أصدرت أمراً بغلق المولات، والمطاعم، والكوفي شوب، ودور السينما، والنوادي الليلية، ومدن الألعاب، وغيرها من المرافق التي يعمل فيها الآلاف من العمال، من دون أن تضع لهم بديلاً يؤمن لهم مصدر رزق يعوض عنهم الخسائر التي سيتكبدونها جراء غلق مصادر أرزاقهم.

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