لجنة الحكام توضح اسباب ايقاف افضل حكم

2020/03/11 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت لجنة الحكام في الادارة المكلفة للعمل بمهمات اتحاد الكرة ، مساء اليوم الاربعاء ، ، توضيحا حول العقوبة التي اصدرتها تجاه الحكم الدولي علي صباح والتي على اثرها تم ايقافه لمباراتين . وذكرت اللجنة في توضيحها الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، "اجتمعت اللجنة المكلفة بإدارة الحكام للنظر في الحالات التحكيمية لمباراة نفط الوسط واربيل ، التي جرت امس، في ملعب الشعب بتاريخ 10/3/2020، واتضح ، انه في د39 احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي نفط الوسط، وكان قراره صحيحا وموفقا"..واضافت " انه في د73، كانت هناك ركلة جزاء لنادي اربيل لم يحتسبها الحكم اثرت في نتيجة المباراة النهائية".

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