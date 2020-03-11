قيادي في تحالف الحلبوسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى “الشركاء السياسيين”

2020/03/11 | 19:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



انتقد القيادي في تحالف القوى النائب عادل خميس المحلاوي، الأربعاء، قوى “الإسلام السياسي الشيعي&r...

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