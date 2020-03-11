محافظ بغداد: شركات عالمية ستشارك في تطوير مداخل العاصمة

2020/03/11 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن استعدادتها لتأهيل مداخل العاصمة، موضحة أن شركات ومكاتب عالمية استشارية ستشارك في عمليات التطوير.

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