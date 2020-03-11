نيويورك تايمز: حرب أسعار النفط تعكس تهور بن سلمان

2020/03/11 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب ديفد كيركباتريك في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن حرب أسعار النفط التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أدت إلى حدوث هزة قوية في الاقتصاد العالمي، […]

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