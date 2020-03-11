الوقف السني يوجه باقامة صلاة الجمعة خارج المساجد ويطالب المصلين بارتداء الكمامات وترك مسافة فيما بينهم

2020/03/11 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ديوان الوقف السني الخطباء والمصلين، الاربعاء، بالانتشار في باحات المساجد وعدم التقبيل اثناء اداء صلاة الجمعة تلافيا للاصابة بفيروس كورونا.و حصل “ناس” على وثيقة صادرة من ديوان الوقف […]

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