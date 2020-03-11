الحكومة اللبنانية تعلن حظر السفر من والى 4 دول بسبب المخاوف من كورونا

2020/03/11 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الاربعاء (11 آذار 2020)، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين.

وقال دياب في بيان رسمي إنه "وقف جميع الرحلات الجوية والبرية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين بسبب فيروس كورونا"، لافتا إلى أنه "وقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشيا لكورونا ومهلة 4 أيام للبنانيين الراغبين بالعودة للبلاد".

واضاف أن "الدول التي سيمنع السفر منها بعد 4 أيام هي فرنسا ومصر وسوريا والعراق وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء 011 آذار 2020)، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فايروس كورونا، لرجل في العقد الخامس من عمره.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن "المتوفي الثاني بفايروس كورونا، هو أستاذ تدريسي، وانتقلت اليه العدوى من تلميذ عائد من الخارج".

وأضافت أن "المتوفي بفايروس كورونا يبلغ من العمر 55 عاماً".

وأشار إلى " تسجيل 8 إصابات جديدة بفايروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 59 حالة إصابة في البلاد".

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاربعاء، تسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن السلطات في البلاد سجلت "238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إل

بغداد اليوم-بغداد

وجه مدير صحة دائرة الكرخ، جاسب لطيف علي الحجامي، الأربعاء، رسالة لأهالي العاصمة بغداد، فيما نصحهم بعدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة.

وقال الحجامي، عبر جداريته بموقع فيسبوك، أن "الخبر السعيد هو ان كل المحجورين

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الاربعاء (11 آذار 2020)، تعطيل الدوام الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة أسبوع، بسبب فيروس كورونا.

وذكر المجلس في بيان رسمي، أنه "اعطى إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص لمدة أسبوع اعتباراً من غ

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