رسمياً .. الاتحاد الأوروبي يمنع إقامة هاتين المباراتين

2020/03/11 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء،( 11آذار 2020)، عن عدم إقامة مباراتي روما ضد إشبيلية في إسبانيا و إنتر ميلان ضد خيتافي في ميلانو بإيطاليا في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن:" هذا القرار جاء كنتيجة للقيود المفروضة على السفر ما بين إسبانيا وإيطاليا والتي فرضتها السلطات الإسبانية أمس، حيث حظرت الرحلات الجوية مع إيطاليا والتي أصبحت أكثر الدول الأوروبية التي انتشر بها فيروس الكورونا".

ونظراً لهذا القرار فمن المتوقع بالتبعية أن لا تُجرى كذلك مباراة نابولي وبرشلونة في ملعب الكامب نو يوم 18 آذار على الرغم من عدم إعلان الاتحاد القاري للُعبة عن مصير تلك المباراة في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عن إقامة الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإسباني ولكن بدون حضور جماهيري، بينما علقت السلطات الإيطالية كافة الأنشطة الرياضية والكروية حتى يوم 3 أبريل القادم.

بغداد اليوم/ بغداد

اوضحت لجنة حكام الكرة اليوم الاربعاء،(11 آذار 2020)، الاسباب الموجبة لمعاقبة الحكم الدولي علي صباح بالايقاف لدورين بعد الاخطاء التي وقع فيها بلقاء نفط الوسط واربيل في الدور الخامس بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في

بغداد اليوم/ متابعة

تستعد تشيلي لوضع 3 من نجوم المنتخب الأول في الحجر الصحي، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وسط مساعٍ عالمية لإيقاف هذه العدوى التي تأثرت بها قطاعات عديدة.

ويستعد منتخب تشيلي لخوض مباراتين أمام أوروجواي وكولومبيا، نهاية

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، (11آذار 2020)، عدد من التوصيات الاسبوعية في المؤتمر الذي عقده بمقر الاتحاد.

وذكر الاتحاد عدد من التوصيات خلال عمله الاسبوعي جاءت بالنقاط التالية:

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بعد مخاطبات اتحادنا للاتحاد ا

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