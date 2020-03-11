لجنة حكام الكرة توضح اسباب معاقبة الحكم الدولي علي صباح

2020/03/11 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

اوضحت لجنة حكام الكرة اليوم الاربعاء،(11 آذار 2020)، الاسباب الموجبة لمعاقبة الحكم الدولي علي صباح بالايقاف لدورين بعد الاخطاء التي وقع فيها بلقاء نفط الوسط واربيل في الدور الخامس بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها:" اجتمعت للنظر في الحالات التحكيمية لمباراة نفط الوسط واربيل ، التي جرت امس الثلاثاء، في ملعب الشعب بتاريخ 10/3/2020".

واضافت:" واتضح انه في د39/ احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي نفط الوسط، وكان قراره صحيحا وموفقا، وفي الـ د73/ كانت هناك ركلة جزاء لنادي اربيل لم يحتسبها الحكم اثرت في نتيجة المباراة النهائية".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قرر بمعاقبة الحكم الدولي علي صباح لدورين بسبب اخطاء تحكيمية.

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء،( 11آذار 2020)، عن عدم إقامة مباراتي روما ضد إشبيلية في إسبانيا و إنتر ميلان ضد خيتافي في ميلانو بإيطاليا في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء في بيان الاتحاد

بغداد اليوم/ متابعة

تستعد تشيلي لوضع 3 من نجوم المنتخب الأول في الحجر الصحي، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وسط مساعٍ عالمية لإيقاف هذه العدوى التي تأثرت بها قطاعات عديدة.

ويستعد منتخب تشيلي لخوض مباراتين أمام أوروجواي وكولومبيا، نهاية

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، (11آذار 2020)، عدد من التوصيات الاسبوعية في المؤتمر الذي عقده بمقر الاتحاد.

وذكر الاتحاد عدد من التوصيات خلال عمله الاسبوعي جاءت بالنقاط التالية:

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بعد مخاطبات اتحادنا للاتحاد ا

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