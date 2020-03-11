{كورونا} يتسبب بإرجاء إياب نصف نهائي دوري السلة الممتاز

2020/03/11 | 19:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

قررَ اتحاد كرة السلة ارجاءَ مباراتي اياب نصف نهائي المربع الذهبي التي من المزمع اقامتُها في البصرة الى اشعار اخر ، وبينما اعتذر اتحاد غرب اسيا عن استضافة بطولة الشباب تحت 18 عاما ، حدد اتحاد اللعبة المركزي موعدا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الاولى المفتوحة للموسم الحالي .

واصدر اتحاد اللعبة بيانا اكد فيه تاجيل مباراتي اياب نصف نهائي المسابقة اللتين كانتا ستجريان الاولى يوم غد الجمعة وتجمع الميناء مع الشرطة في القاعة الاولمبية بالبصرة ، والثانية يوم السبت المقبل بين نفط الجنوب والنفط ، وياتي هذا القرار انسجاما مع توجيهات ادارة خلية الازمة التي قررت تاجيل الانشطة الرياضية او اقامتها بدون حضور جماهيري ، بغية الحد من انتشار فايروس كورونا .

من جهة اخرى اعلن اتحاد غرب اسيا تاجيل منافسات بطولة غرب اسيا للشباب تحت 18 عاما التي كان مزمع اقامتها في العاصمة السورية دمشق نهاية الشهر الحالي ، وبعث امين عام غرب اسيا للاتحادات الوطنية برقية تبلغهم فيها بتأجيل انطلاق البطولة بسبب بعض الظروف التي لا يمكن تجنبها والناجمة عن انتشار فايروس كورونا في معظم دول اسيا .

على صعيد اخر حدد الاتحاد المركزي التاسع من نيسان المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الاولى المفتوحة للموسم 2020 / 2021 ، ملزما الاندية الراغبة في المشاركة بتقديم موافقاتها بكتاب رسمي قبل تاريخ 25 من الشهر الحالي .

في سياق ذي صلة قال الحكم الدولي احمد علي الشويلي ل ( الصباح الرياضي ) : ان الاتحاد الدولي للعبة ( FIBA ) بعث برسالة يبلغه اختياره ضمن نخبة الحكام الذين سيديرون لقاءات فعالية الكرة البرتقالية في اولمبياد طوكيو 2020 ، مشيرا الى انه مستعد تماما لهذه المهمة التي ستشرفه كونه سيكون ممثلا للعراق وسييبذل قصارى جهده من اجل تمثيل جيد يعكس مدى تطور اللعبة في البلد ، ويعد حكمنا الدولي من ابرز الحكام في القارة الصفراء ، وتم تكليفه في وقت سابق بادارة منافسات بطولة العالم للرجال في الصين وايضا بطولتي العالم للنساء والشباب ، فضلا عن تكليفه بالعديد من المهام من بينها نهائيات اندية اسيا وتصفيات نهائيات اسيا ، وتلك المؤدية الى اولمبياد طوكيو .

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