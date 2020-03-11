أندية كركوك تثمن مبادرات وزارة الشباب في المحافظة

2020/03/11 | 19:20 - المصدر: الصباح

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كركوك / مهدي الربحاوي

ثمنَ مجلسُ اندية كركوكَ دعمَ وزارة الشباب والرياضة للاندية الرياضية في كركوك والسعي الحقيقي الجاد لحل جميع المشكلات العالقة واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة ومنها الملعب الاولمبي .

وقال سعد محمود عزيز نائب رئيس المجلس لـ “ الصباح الرياضي “: ان عددا من اعضاء المجلس زاروا وزير الشباب احمد رياض وتم التباحث في العديد من المسائل والمشكلات العالقة بين الوزارة والاندية في ما يتعلق بالدعم المالي واعادة تاهيل المشاريع الرياضية في المحافظة.واضاف عزيز “ ان الوزير كان ايجابيا في تلبية جميع مطالب المجلس ووعد بتحقيق طموحات رياضيي كركوك والبدء باستئناف العمل في ملعب كركوك الاولمبي كخطوة اولى ليكون الصرح الرياضي الاول ومتنفسا للشباب في اقامة النشاطات المهمة للموقع الستراتيجي الذي تحتله المحافظة واجواؤها التي تساعد على تنظيم الفعاليات في جميع الاوقات .وتابع نائب رئيس المجلس “ ان وزير الشباب اوعز الى جميع دوائر وزارته بتذليل الصعاب والمشكلات التي تواجه اندية كركوك ومنها ايقاف الاستثمار في نادي الثورة ، مبينا ان الزيارة تضمنت لقاء شاكر الجبوري مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة والذي اكد حرصه على دعم قطاع الرياضة وخاصة الاندية الكركوكلية لما لها من ميزة وطابع خاص و تمثل عراقا مصغرا .

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