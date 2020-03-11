صفحة الصدر تتجاهل تفصيلة بشأن “الوقوف مع العراق ضد إيران أو امريكا” وتشير إلى أمر “أكثر أهمية”

2020/03/11 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت صفحة صالح محمد العراقي الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على منشور “منزعج” من عدم التعامل بالمثل مع الصدريين من قبل الاخرين فيما يخص الوقوف مع العراقيين ضد ايران وامريكا، فيما اكتفت صفحة الصدر بالتشديد على أهمية اللجوء إلى الله في التعامل مع “كورونا”.واظهرت تدوينة للعراقي رصدتها “يس عراق”، […]

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