تغريدات “الصدر” تُقابَل بـ “الضَحِك”: إن توَفّرَ العلاج فأنتَ أول مُستخدميه

2020/03/11 | 19:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت كعادته، لا يرضى رجل الدين #مقتدى_الصدر، أن تمر أكثر من /48/ ساعة دون أن يُغرّد في “تويتر”، بالمُقابل أيضاً تمل الناس في #العراق إن لم يُغرّد

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