من یحضر العزاء یشارك بالنصر

2020/03/11 | 19:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم الكعبي خرجت المنظمات والجماعات لا تلوي على شيء غیر تنكیلا أو تنفیسا لھمومھا، زاحفة نحو ساحة التحریر، تجر خلفھا كل تراكمات العملیة السیاسیة التي نشأت تحت وطء الاحتلال الضاغط […]

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