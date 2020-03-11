نائب يستغرب وصف وزير الصحة للوزارة بانها افضل من وزارات الدول الاوربية

2020/03/11 | 19:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدى النائب عدي عواد، اليوم الاربعاء، استغرابه من وصف وزير الصحة للوزارة بانها افضل من وزارات الدول الاوربية.

وقال عواد في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها "الغد برس" إنه "استغرب تصريح وزير الصحة العراقي عندما يصف وزارتة بانها افضل من وزارات دول اوروبية".

واضاف "فهل يعلم بان نسبة الوفيات بفايروس كورونا في العراق هي الاعلى وهي بنسبة 10 ‎%‎ واما في البصرة فهي بنسبة 50 ‎%‎ من ضمن حالتين حالة وفاة".

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