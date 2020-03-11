وزارة الصحة تعلن “الموقف الوبائي” لكورونا: هذه آخر أعداد الاصابات والمستجدات

2020/03/11 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي من كورونا، فيما بينت تشخيص اصابتين جديدتين في النجف وكربلاء.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف ١١ آذار ٢٠٢٠ هو: – شخصّت مختبرات الوزارة حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في […]

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