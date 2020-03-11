الحكمة يدعو إلى التمسك ببعض وزراء حكومة عبد المهدي

2020/03/11 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تيار الحكمة الوطني الى التمسك ببعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الحكمة علي البديري في تصريح، إن مجلس النواب لديه اطلاع على عمل الوزارات، وهناك تقارير أرسلت من الحكومة حول الاداء العام للحكومة والوزارات، مشيرا الى وجود وزراء كانت لهم لمسات ممتازة في عملهم وتخصصهم، وآخرون تم فرضهم من قبل كتل وأحزاب وأصبحوا عبئا على الدولة.

وأكد البديري على ضرورة التمسك بالشخصيات الجيدة وعدم التمسك بالتعنت في المواقف من أجل إزاحة من أثبت جدارته لتحقيق مصالح شخصية.

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