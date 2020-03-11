إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين بفيروس كورونا المستجد .

2020/03/11 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “فارس” بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد .ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم […]

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