2020/03/11 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اقليم كوردستان يدعو المجتمع الدولي للمساعدة بمواجهة فيروس كورونا

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