العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا

2020/03/11 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق وفق اخر احصائية لليوم الأربعاء.وقالت الوزارة في بيان، ان مختبراتها شخصّت حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف، كما سجلت حدوث حالة وفاة جديدة في كربلاء.وبين ان مجموع الإصابات المؤكدة من خلال مختبر الصحة العامة المركزي بلغت، ٦٨ إصابة، بينما مجموع الوفيات المسجلة ٨ وفيات، وحالات الشفاء التامّ ١٥.

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