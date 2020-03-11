أوبك تقلص توقعها لطلب النفط بسبب كورونا وتتكهن بمزيد من الخفض‎

2020/03/11 | 19:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] قلصت أوبك، اليوم الأربعاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.

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