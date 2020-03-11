نائب يستغرب من تصريحات وزير الصحة: هل يعلم نسبة الوفيات بكورونا؟

2020/03/11 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/انتقد النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، تصريحات رئيس خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورنا، وزير الصحة جعفر علاوي، التي ادعى فيها أن وزارته أفضل من وزارات الدول الأوروبية في التعامل في وباء كورونا.وقال عواد في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "استغرب تصريح وزير الصحة عندما يصف وزارته بأنها أفضل من وزارات دول اوروبية".وتساءل عواد "هل يعلم (وزير الحصة) أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق هي الاعلى وهي بنسبة 10‎%‎، وأما في البصرة فهي بنسبة 50‎%‎ من ضمن إصابتين توفيت حالة وفاة".

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