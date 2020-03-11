الحلبوسي يلتقي السفير الاردني و

2020/03/11 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد‏تجاهل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، أثناء لقائه بالسفير الاردني في العراق منتصر الزعبي، قرار الحكومة الاردنية بايقاف ‏حركة تنقل المسافرين عبر الطريق البري بين البلدين، والاستعانة بالرحلات الجوية عبر مطاري اربيل وبغداد فقط.ولم يتطرق المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيانه المقتضب لمناقشة هذا القرار او الاجراءات التي اتخذها الجانب الاردني بإيقاف حركة ‏المسافرين او التبادل التجاري.واكتفى بالاشارة الى العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، وفقا للمصالح المتبادلة بين ‏البلدين الجارين، كما ناقش اللقاء عددًا من المواضيع ذات "الاهتمام المشترك" والتي لم يكشف عنها مكتب رئيس البرلمان.

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