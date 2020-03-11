نائب كوردي:ايقاف الاتفاق شامل مع حكومة المستقيل عبد المهدي، بشان جميع الملفات العالقة”.

2020/03/11 | 19:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، الأربعاء عن ايقاف تطبيق الاتفاق الذي توصلت له القيادات الكردية مع حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب التظاهرات التي يشهدها […]

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