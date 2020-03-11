منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفايروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي

2020/03/11 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه وباء عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات صحفية، إن "عدد المصابين بفايروس كورونا وصل إلى مستوى يجعل الفيروس وباءً عالمياً".

وتخطى عدد الوفيات جراء كورونا الجديد "كوفيد-19" 1100 خارج الصين القارية التي أحصت وحدها 3100 وفاة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى الأرقام الرسمية.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا، وتهافت الإيطاليون منذ مساء أول أمس الاثنين على المتاجر الكبرى لشراء منتجات أساسية.

ويسجل تزايد كبير في عدد الضحايا في العديد من البلدان مثل إيران (أكثر من ثمانية آلاف إصابة وحوالي 300 وفاة)، وإسبانيا (أكثر من 1600 إصابة)، مع وفاة أولى في كل من المغرب ولبنان وبنما.

ووصلت حصيلة الفيروس بالإجمال إلى أكثر من 117 ألف إصابة في أكثر من مئة بلد ومنطقة، وبينها 36 ألف إصابة خارج الصين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء (11 آذار 2020)، حصيلة جديدة لأعداد المصابين والمتوفين في العراق بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان ان "مختبرات الوزارة، شخصت حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف مع&

بغداد اليوم- متابعة

اعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الاربعاء (11 آذار 2020)، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين.

وقال دياب في بيان رسمي إنه "وقف جميع الرحلات الجوية والبرية من وإلى إيطاليا وكوريا ا

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاربعاء، تسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن السلطات في البلاد سجلت "238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إل

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