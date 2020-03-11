الصحة العراقية تعلن حصيلة جديدة لاعداد المتوفين والمصابين بفايروس كورونا في العراق

2020/03/11 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء (11 آذار 2020)، حصيلة جديدة لأعداد المصابين والمتوفين في العراق بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان ان "مختبرات الوزارة، شخصت حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف مع حدوث حالة وفاة جديدة (كربلاء)".

وأضافت، ان "مجموع الإصابات المؤكدة، من خلال مختبر الصحة العامة المركزي، بلغ 68 إصابة فيما بلغ مجموع الوفيات المسجلة: 8 وفيات وحالات الشفاء التام 15".

وأكدت الوزارة على "تنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020"، داعية "الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين كما تؤكد الوزارة على الالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار العدوى".

وقررت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يوم الجمعة (06 آذار، 2020) الاستمرار بتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من الشهر الجاري ضمن جملة قرارات لمكافحة الفيروس.

وتضمنت القرارات إمهال العراقيين الموجودين في إيران للعودة لغاية 15 آذار 2020 وغلق الحدود بعد هذا التاريخ، إلى جانب إيقاف حركة التبادل التجاري مع إيران والكويت من 8 آذار 2020 لغاية 15 آذار 2020، واستمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط تقديم شهادات صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع.

إلى جانب استمرار غلق المحلات العامة كالمراكز التجارية والمولات ودور السينما والمقاهي والمطاعم والمسابح وقاعات المناسبات والمتنزهات والنوادي إلى إشعار آخر، وعلى هيئة الاستثمار عدم مطالبة المستأجرين في المراكز التجارية ببدل الإيجار، مشيرةً إلى فتح المولات 3 ساعات يومياً من الساعة 10 إلى الساعة 1 ظهراً.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه وباء عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات صحفية، إن "عدد المصابين بفايروس كورونا وصل إل

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وقال دياب في بيان رسمي إنه "وقف جميع الرحلات الجوية والبرية من وإلى إيطاليا وكوريا ا

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاربعاء، تسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن السلطات في البلاد سجلت "238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إل

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