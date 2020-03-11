قيادي في دولة القانون يوضح حقيقة التوجه الى احياء ’’التحالف الوطني’’ لحسم ملف رئاسة الوزراء

2020/03/11 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الأربعاء (11 آذار، 2020) ان لا وجود لأي مسار لإحي...





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