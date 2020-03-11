2020/03/11 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي والحلبوسي يؤكدان دعمهما للجنة السباعية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي والحلبوسي يؤكدان دعمهما للجنة السباعية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي والحلبوسي يؤكدان دعمهما للجنة السباعية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).