{أوبو} .. سلسلة هواتف جديدة {Find X2}

2020/03/11 | 19:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

كشفت شركة أوبو عن سلسلة هواتفها الجديدة Find X2 الداعمة لشبكات الجيل الخامس والتي تضم مجموعة من التقنيات المتطورة التي ترسخ التزام أوبو بالنظام البيئي لتقنيات الجيل الخامس.

وتتمتع سلسلة الهواتف الجديدة بمزايا مدهشة لناحية قدرات التصوير وعمر البطارية، فضلاً عن واحدة من أكثر الشاشات تطورًا في القطاع.

وتضم السلسلة الجديدة هاتف Find X2 Pro الذي يستخدم مستشعر سوني المخصص IMX689 لتوفير تجربة محسنة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، الأمر الذي يرتقي بأسلوب المستخدمين في توثيق اللحظات المهمة من حياتهم.

ويضم الجهاز شاشة AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام كاميرا فائق الرؤية، وتقنية الشحن الأسرع في القطاع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط، ومعالج Snapdragon 865 الأكثر تطورًا في هواتف الجيل الخامس، ويعد Find X2 Pro أول هاتف ذكي يدعم تقنية التركيز التلقائي أحادي الاتجاه لكل البكسلات، ويمكنه التقاط صور بعمق لوني يصل حتى 12 بت.

وقال إيثان تشيوي، رئيس شركة أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: "لتوفير تجربة شاملة لمستخدمي شبكات الجيل الخامس، نحرص على مواصلة الابتكار في جميع جوانب منتجاتنا، بدءً من الشاشة والتصوير والشحن وعمر البطارية وانتهاءً بالتصميم.



وترسي شاشات هواتف OPPO Find X2 الاحترافية معايير جديدة للوضوح وسلاسة التجاوب، كما ترتقي بتجربة العرض والتفاعل مع الهواتف المتحركة إلى مستويات جديدة في عصر شبكات الجيل الخامس".

تم تزويد جهازي Find X2 وFind X2 Pro بشاشة فائقة الرؤية من أوبو بدقة QHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتباين لوني يتخطى المليار لون، ما يشكل نقلةً نوعية من نواحي الدقة والألوان ومعدل التحديث والسطوع.

وتوفر الشاشة درجة عالية من الوضوح والراحة ضمن مختلف بيئات العمل بفضل دقتها العالية البالغة 3168 × 1440 بكسل، ومستوى كثافتها البالغ 513 بكسل بالبوصة، عدا عن تمتعها بنسبة انعكاس منخفضة للغاية، وسطوع يصل بالحد الأقصى إلى 1200 شمعة لكل متر مربع.

كما توفر السلسلة تجربة صوتية مميزة مع تزويد هواتفها بمكبرات صوت مزدوجة ونظام الصوت المتطور Dolby Atmos، الأمر الذي يحقق تناغمًا ذكيًا بين تطبيقات الصوت المختلفة مثل الموسيقى والأفلام والألعاب، ويوفر للمستخدمين تجربة ترفيهية غامرة على مستوى الصوت والصورة.

وتم تزويد هاتف Find X2 Pro بثلاث كاميرات: واحدة بعدسة ذات زاوية عريضة 48 ميغابكسل، والثانية بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية 48 ميغابكسل، والثالثة ذات عدسة مقربة (تيليفوتو) بدقة 13 ميغابكسل، وتدعم ثلاثتها تقنية التقريب الهجين حتى عشر مرات.



وتستخدم العدسة ذات الزاوية العريضة (الكاميرا الرئيسة) في هاتف Find X2 Pro مستشعر IMX689 المصمم خصيصًا من سوني، وهو الأكبر حجمًا بين نظرائه في كاميرات الهواتف المحمولة التي تعمل بدقة 48 ميغابكسل، ويعمل المستشعر مع تقنية dual native ISO وفتحة الغالق F/1.7 لتوفير قدرات تصوير مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويعد Find X2 Pro أول هاتف ذكي يدعم تقنية التركيز التلقائي بالكشف المرحلي (PDAF) وحيد الاتجاه لكل البكسلات، الأمر الذي يتيح تركيز البكسل بنسبة 100% في اتجاه واحد.

وباستخدامه الجيل الثاني من تقنية التقريب الهجين حتى 10 مرات، ومثبّت صورة بصري (OIS) جديد وتقنية المزج متعدد التركيز للصور وخوارزمية فائقة الدقة، يضمن هاتف Find X2 Pro لمستخدميه اتساق الألوان وتوازن اللون الأبيض عند التبديل بين الكاميرات الثلاث، ما يتيح تكبير الصورة على نحو أكثر سلاسة.

يعد Find X2 من أوائل الهواتف المحمولة التي يتم تزويدها بمعالج سناب دراغون 865 الرائد من كوالكوم، ما يضمن تجربة متميزة للمستخدمين.

كما تدعم سلسلة هواتف Find X2 الاتصال بشبكات الجيل الخامس ثنائية النمط SA/NSA، ويستخدم كِلا الهاتفين هوائي محيطي بزاوية 360 درجة لضمان الحفاظ على استقرار الإشارة.

وفي ما يتعلق بعمر البطارية، يستخدم Find X2 وFind X2 Pro بطاريتين بسعة 4,200 ميلي أمبير و4,260 ميلي أمبير على التوالي، كما تم تزويدهما بتقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 2.0 بقوة 65 واط، وهي تقنية الشحن الأسرع والأكثر أماناً في قطاع الهواتف المحمولة، حيث يمكنها شحن هاتف Find X2 Pro بشكل كامل في غضون 38 دقيقة فقط.

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