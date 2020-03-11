محمد ماجد ديُوب - الله وملائكته عربٌ

2020/03/11 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_ماجد_ديُوب من المؤسف حقّاً أن تحضر محاضرةً يريد المحاضر فيها إثبات تاريخيّة اللغة العربيّة إعتماداً على رواية نصٍّ دينيٍّ واحدٍ فقط هو القرآن لتخرج منها وقد إنتابك إحساسٌ بأنّ المحاضر كان يريد شيئاً وإذا به يشطح إلى شيءٍ آخر فيه من عدم الأمانة العلميّة والدقّة التاريحيّة الشيء الكثير هو الإثبات إيحاءً وجهاراً أنّ اللغة العربيّة هي أوّل لغات العالم التي نطق بها آدميٌّ على سطح الأرض وقد خلقت مع آدم وأنّ كل......

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