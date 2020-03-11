الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا وباءً ودول اخرى ستكون كإيطاليا وإيران

2020/03/11 | 20:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

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