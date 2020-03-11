الامارات ...تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل

2020/03/11 | 20:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أكدت الإمارات، الأربعاء، أنها تملك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان، إنها "تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في ...

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