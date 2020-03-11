المالكي والحلبوسي يؤكدان على الإسراع بتسمية رئيس الوزراء

2020/03/11 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء، مع مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، الاستعدادات للأزمتين الاقتصادية والصحية، فيما أكدا على الإسراع بتسمية رئيس الوزراء.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحثا مجمل الوضع السياسي وجهود تشكيل الحكومة المقبلة".واكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية الإسراع في تسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها استعادة هيبة الدولة ومواجهة الازمة الاقتصادية والصحية، وإجراء انتخابات مبكرة".وشددا على "ضرورة ان تكون أي حكومة قادمة ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية".ودعيا "جيمع القوى الوطنية الى التعاون من اجل ان تفرض الدولة سلطتها وهيبتها بهدف حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه".

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