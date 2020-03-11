امن الملاعب تستخدم

2020/03/11 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل "كلكامش برس" في بغداد، مساء اليوم الاربعاء، بأن قيادة عمليات بغداد، استعانت بفرقة "امن الملاعب" لتنفيذ قرارها بغلق المطاعم ‏والمقاهي في اغلب مناطق العاصمة ومنها الكرادة.وذكر مراسلنا، ان قوات "امن الملاعب" الزمت اصحاب المطاعم والمقاهي بالغلق الفوري وتنفيذ قرارات عمليات بغداد ووزارة الداخلية ‏وخلية الازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا في العاصمة بغداد.واضاف، ان قوات "امن الملاعب" التابعة لوزارة الداخلية، رصدت عدة مخالفات لاصحاب المطاعم والمقاهي، وقامت بإجراء فوري ‏بغلقها مع محاسبة غير الملتزمين بتطبيق قرارات خلية الازمة.ورصد مراسلنا استخدام امن الملاعب "للعصي" بدلاً من الاسلحة في حملتهم ضد المخالفين لقرارات ازمة الخلية وعمليات بغداد

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