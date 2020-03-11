2020/03/11 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يبحث مع الحلبوسي جهود تشكيل الحكومة القادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يبحث مع الحلبوسي جهود تشكيل الحكومة القادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يبحث مع الحلبوسي جهود تشكيل الحكومة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).