الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق اليوم الأربعاء المصادف ١١ آذار ٢٠٢٠

2020/03/11 | 20:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – شخصّت مختبرات الوزارة حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف – حدوث حالة وفاة جديدة (كربلاء) – بلغ مجموع الإصابات المؤكدة من خلال مختبر الصحة العامة المركزي: ٦٨ […]

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