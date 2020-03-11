2020/03/11 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستطلاعات (الزمان) حول عودة السياحة إلى سوريا مناظر طبيعية ساحرة في بلودان دمشق – حمدي العطار اقدم واجمل انواع السياحة هي السياحة الطبيعية التي يمكن ان يستمتع بها اي سائح مهما كانت مؤهلاته العلمية والعقلية وتصلح لكل الاعمار، فإذا كانت السياحة التاريخية وزيارة المتاحف والمعابد تتطلب اكتساب المعلومات حتى تكتمل الفائدة من الجولة السياحية فإن […]

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