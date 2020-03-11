2020/03/11 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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داخلية كردستان تصدر قرارين غير مسبوقين بسبب المخاوف من كورونا

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت أمانة مجلس الوزراء، توجيها الى وزارة المالية بشأن احتساب الشهادة غير المصرح بها عند التعيين.

ووفقا لكتاب صادر عن الأمانة، فإنه "لا مانع يحول دون احتساب الشهادة الدراسية، استنادا للسلطة التقديرية للإدارة"

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الاربعاء (11 آذار 2020)، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية العالمية الى تقديم المساعدات لإقليم كردستان لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بارزاني في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، إن "العالم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الأربعاء 11 اذار 2020، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة أربيل.

وذكرت صحة الإقليم في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "تم تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا)، في

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