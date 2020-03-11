العراق قادرٌ على مواجهة الأزمة الماليَّة

2020/03/11 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مصطفى الهاشمي/ شكران الفتلاوي

أكد مختصان في الشأن الاقتصادي أنَّ البنك المركزي قادرٌ على دعم الاقتصاد العراقي في مواجهة الأزمة الماليَّة، لا سيما بعد أنْ أعلن المركزي نمو الاحتياطات الأجنبية للعام 2019 بنسبة 5.52 بالمئة عما كانت عليه في

2018.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي مناف الصائغ: إنَّ “أداء البنك المركزي من حيث الاحتياطيات والنقد الأجنبي إيجابي وسينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلد”.

مواجهة الظروف

وأوضح الصائغ في حديثه لـ«الصباح» أنه «ينبغي مواجهة الظروف التي يمرُّ بها العراق من هبوطٍ في أسعار النفط والأزمة العالميَّة جراء انتشار فايروس كورونا»، مضيفا أنَّ «الرابط بين البنك المركزي ومؤسسات الدولة يظهر عندما يمرُّ البلد بأزمة ماليَّة كما حصل في أحداث العام 2014، إذ موّل الحكومة بالنقد باعتباره ديناً داخلياً».

موضحاً «ومن الممكن الإفادة حالياً من أداء البنك المركزي بهذا الاتجاه، لا سيما أنَّ البلد حالياً في قلب الأزمة الماليَّة في ظل هذه الأوضاع»، مؤكداً «استقلاليَّة البنك المركزي التي هي ليست ببعيدة عن الأداء المالي والاقتصادي للدولة في ما يخص أداء البنك في إدارة النقد».

وركز على «وجود التعاون بين البنك والحكومة على أساس دعم الأخيرة في الاتجاه الذي يخدم تنمية البلد وإدامة العمل المؤسساتي ووضع خطة بديلة في ظل الظروف الراهنة».

دعم الاقتصاد

بدوره أشار الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي الى أنه كلما زاد الاحتياطي في البنك المركزي كلما كان هناك دعمٌ للاقتصاد.

وأضاف المحاويلي لـ«الصباح» أنَّ «من الممكن أنْ يوظفَ جزءٌ من الاحتياطي لدعم الموازنة التشغيليَّة، فضلاً عن المشاريع المتلكئة، إذ إنَّ البنك المركزي بمثابة العصب الرئيس لوزارة الماليَّة، كما أنَّ أي بنك مركزي في العالم هو ركيزة دولته الماليَّة التي يعتمدُ عليها في مواجهة الأزمات».

وبحسب بيان للمركزي فقد

أظهرت بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الأجنبية أداءً إيجابياً في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، كنتيجة للزيادة التي شهدتها مشتريات البنك المركزي من الدولار الأميركي من وزارة الماليَّة مقارنة بمبيعاته من خلال نافذة بيع العملة، فضلاً عن الأرباح المتحققة من عائدات المحفظة الاستثماريَّة بمختلف شرائحها.

المحافظ الاستثماريَّة

أضاف البيان «على مستوى المحافظ الاستثمارية فقد حققت قيمتها نمواً صافياً في العام 2019 بنسبة 18.4 بالمئة مقارنة مع العام 2018، رافقه نمو العائدات على هذه المحافظ في العام 2019 بنسبة 59 بالمئة عما كانت عليه في 2018، وبلغت نسبة هذه العائدات إلى المحافظ الاستثماريَّة في 2018 ما يقارب 1.7 بالمئة تقريباً، بينما ارتفعت نسبة العائدات إلى المحافظ الاستثماريَّة في العام 2019 لتبلغ 2.3 بالمئة تقريباً».

احتياطي الذهب

تابع «أما على صعيد شريحة الذهب فقد نمت في العام 2019 بنسبة 18.8 بالمئة مقارنة بعام 2018، إذ على الرغم من عدم زيادة استثمار المركزي في هذا الأصل خلال هذا العام، إلا أنَّ الزيادة في قيمة هذه الحيازات جاءت نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الذهب عالمياً.»

ويأتي العراق في المرتبة 38 عالمياً بحيازاته من الذهب، وبالمرتبة 5 عربياً، بما مجموعه 96.3 طن.

علاقات دوليَّة

وكجزءٍ من خطة هذا البنك في تعزيز العائدات على الاحتياطيات وبناء القدرات في مجال الإدارة الذاتيَّة للاحتياطيات، قام هذا البنك خلال 2019 بإنشاء علاقات مصرفيَّة دوليَّة، عديدة والدخول باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عددٍ من المصارف الدوليَّة وكبريات المؤسسات الماليَّة، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد العربي، فضلا عن المؤسسات الدوليَّة المعنيَّة بإدارة الاستثمار.

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