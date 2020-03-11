قطاع رحلات الأعمال يخسر 820 مليار دولار

2020/03/11 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عواصم/ رويترز

ذكر الاتحاد العالمي لرحلات الأعمال أنَّ القطاع يتوقع أنْ يفقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار، نصفها من الصين، مع تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي فايروس كورونا.

وأظهر مسحٌ أجراه الاتحاد، قبل يومين، أنَّ رحلات العمل لآسيا كانت المتضرر الأكبر، إذ أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وبلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادي أو إلغاءها.

وتزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيراً عن تقديرات شباط التي كانت لخسارة تبلغ 560 مليار دولار.

ومن المتوقع أنْ تخسر الصين، التي شهدت تراجعاً بنسبة 95 بالمئة لرحلات العمل منذ تفشي الفايروس، 404.1 مليار دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.

وأفاد الاتحاد بأنَّ إيرادات قطاعي الطيران والضيافة، وهما عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات، تضررت كثيراً مع استمرار انتشار الفايروس.

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