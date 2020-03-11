الكهرباء تعتزم إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير

2020/03/11 | 20:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، في الحكومة السورية، أنها أنهت استعدادها لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء في محافظتي دمشق وريفها.وقالت مديرة التقانة في الوزارة (صفاء شهاب الدين) في تصريح لوكالة

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