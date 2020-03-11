رونالدينيو مهدد بالسجن 5 سنوات والقاضي يرفض الكفالة

2020/03/11 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي بريطاني، أن محامي رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان السابق، فشل في إنقاذه من عقوبة السجن في باراجواي..واعتقل رونالدينيو، يوم الجمعة الماضي، لمحاولته دخول باراجواي بجواز سفر مزيف، وقضى اللاعب 4 أيام في الزنزانة مع شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رونالدينيو سيبقى في سجن باراجواي لمدة تصل إلى

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